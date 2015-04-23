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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Кубань (мол)
Уфа (мол) - Кубань (мол): обзор матча 23 апреля 2015
Уфа (мол)
23.04.2015, четверг, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (мол)
79'
И. Коновалов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Кубань (мол)
90'
+2
Замена
М. Лаук
️️️️
Ю. Завезен
87'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Майрович
Замена
А. Пономарев
️️️️
Д. Павлов
83'
Желтая карточка
И. Блинников
82'
Желтая карточка
И. Якупов
79'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Коновалов
77'
Замена
А. Моисеев
️️️️
А. Хубежов
72'
Замена
К. Волчков
️️️️
В. Тюфяков
Желтая карточка
И. Безденежных
70'
Замена
И. Блинников
️️️️
Р. Зарипов
66'
Желтая карточка
В. Морозов
52'
46'
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Погосян
32'
Замена
А. Хубежов
️️️️
С. Кагермазов
11'
Желтая карточка
В. Погосян
Желтая карточка
Д. Павлов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
85
Эрик Салихов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Вардан Погосян
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
78
Александр Пономарев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
Кубань (мол)
82
Максим Замышляев
ВР
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
91
Антон Моисеев
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
3-2-4-1
23
Леонов
5
Павлов
79
Купряков
48
Морозов
57
Хазиев
85
Салихов
63
Зарипов
95
Кречетов
87
Безденежных
50
Тамразов
98
Якупов
3-1-5-1
12
Шевченко
40
Журавлев
13
Кагермазов
24
Клещенко
8
Якуба
22
Завезен
78
Пономарёв
17
Коновалов
17
Погосян
89
Тюфяков
10
Майрович
5
Павлов
78
Пономарев
78
Пономарев
5
Павлов
63
Зарипов
66
Блинников
66
Блинников
63
Зарипов
22
Завезен
10
Лаук
10
Лаук
22
Завезен
10
Майрович
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Майрович
Хубежов
91
Моисеев
91
Моисеев
Хубежов
17
Погосян
90
Нурисов
90
Нурисов
17
Погосян
89
Тюфяков
4
Волчков
4
Волчков
89
Тюфяков
13
Кагермазов
68
Хубежов
68
Хубежов
13
Кагермазов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Кубань (мол)
89
Кирилл Панчихин
ЦП
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
82
Максим Замышляев
ВР
Остались в запасе
89
Кирилл Панчихин
ЦП
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
Остались в запасе
82
Максим Замышляев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Уфа (мол) - Кубань (мол)
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Динамо
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Уфа (мол)
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