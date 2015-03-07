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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Уфа (мол)
Динамо (мол) - Уфа (мол): обзор матча 07 марта 2015
Динамо (мол)
07.03.2015, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 0
Завершен
Уфа (мол)
77'
В. Сарамутин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Уфа (мол)
90'
Желтая карточка
М. Тишкин
Желтая карточка
А. Максименко
90'
84'
Замена
А. Пономарев
️️️️
И. Безденежных
81'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
А. Бенифанд
ГОЛ! 1:0!
В. Сарамутин
77'
Замена
А. Максименко
️️️️
М. Могулкин
70'
Желтая карточка
А. Моргунов
66'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Рукас
64'
Замена
А. Каташевский
️️️️
Н. Обольский
57'
Замена
А. Моргунов
️️️️
М. Кузьмин
24'
12'
Желтая карточка
Э. Салихов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
79
Олег Купряков
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
4-3-2-1
31
Лещук
18
Морозов
6
Рукас
25
Ярмолицкий
27
Живоглядов
77
Могулкин
27
Сарамутин
88
Левин
17
Горбунов
6
Кузьмин
9
Обольский
3-2-4-1
23
Леонов
85
Салихов
48
Морозов
90
Шайбеков
44
Тишкин
79
Купряков
50
Тамразов
95
Кречетов
87
Безденежных
96
Бенифанд
66
Блинников
77
Могулкин
96
Максименко
96
Максименко
77
Могулкин
9
Обольский
18
Каташевский
18
Каташевский
9
Обольский
6
Кузьмин
14
Моргунов
14
Моргунов
6
Кузьмин
6
Рукас
17
Иванов
17
Иванов
6
Рукас
87
Безденежных
78
Пономарев
78
Пономарев
87
Безденежных
96
Бенифанд
63
Зарипов
63
Зарипов
96
Бенифанд
Остались в запасе
Динамо (мол)
Уфа (мол)
8
Александр Каляшин
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
98
Ильмир Якупов
ЦФ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
99
Денис Гайсин
ЦФ
23
Илья Севастьянов
ЦП
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
8
Александр Каляшин
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
98
Ильмир Якупов
ЦФ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
99
Денис Гайсин
ЦФ
23
Илья Севастьянов
ЦП
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Динамо (мол) - Уфа (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Родина
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