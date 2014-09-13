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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Уфа (мол)
Краснодар (мол) - Уфа (мол): обзор матча 13 сентября 2014
Краснодар (мол)
13.09.2014, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
0 : 2
Завершен
Уфа (мол)
5'
Д. Верховцов
32'
И. Якупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Уфа (мол)
90'
Замена
Э. Салихов
️️️️
И. Якупов
86'
Замена
С. Кречетов
️️️️
Т. Акахоши
Замена
А. Вершинин
️️️️
Д. Воробьев
84'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
Д. Бакай
82'
76'
Замена
С. Тамразов
️️️️
Д. Гильманов
Замена
В. Альшанский
️️️️
Н. Гаджиев
60'
Замена
А. Григорян
️️️️
И. Черчесов
60'
Замена
А. Орлов
️️️️
Д. Васенин
54'
46'
Замена
А. Шайбеков
️️️️
А. Килин
40'
Замена
Д. Гильманов
️️️️
Б. Хаернасов
39'
Желтая карточка
Т. Акахоши
32'
ГОЛ! 0:2!
И. Якупов
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Верховцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
93
Антон Мальцев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
14
Денис Васенин
ЦФ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
55
Станислав Бугаев
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
23
Илья Севастьянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
77
Булат Хаернасов
ЦФ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
24
Алексей Орлов
ЦП
23
Левон Байрамян
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
95
Аслан Вершинин
ЦФ
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
85
Эрик Салихов
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
80
Денис Гильманов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
92
Марат Атлуханов
ЦП
4-1-1-1-3
45
Ермаков
3
Гогличидзе
5
Стежко
93
Мальцев
2
Черов
74
Фомин
90
Черчесов
49
Бакай
10
Воробьев
97
Гаджиев
14
Васенин
4-2-1-3
23
Леонов
48
Морозов
79
Купряков
13
Верховцов
55
Бугаев
23
Севастьянов
87
Безденежных
18
Килин
27
Акахоши
77
Хаернасов
98
Якупов
90
Черчесов
70
Григорян
70
Григорян
90
Черчесов
14
Васенин
24
Орлов
24
Орлов
14
Васенин
49
Бакай
23
Байрамян
23
Байрамян
49
Бакай
97
Гаджиев
30
Альшанский
30
Альшанский
97
Гаджиев
10
Воробьев
95
Вершинин
95
Вершинин
10
Воробьев
98
Якупов
85
Салихов
85
Салихов
98
Якупов
18
Килин
90
Шайбеков
90
Шайбеков
18
Килин
77
Хаернасов
80
Гильманов
80
Гильманов
77
Хаернасов
27
Акахоши
95
Кречетов
95
Кречетов
27
Акахоши
Гильманов
50
Тамразов
50
Тамразов
Гильманов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Уфа (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
92
Марат Атлуханов
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Остались в запасе
92
Марат Атлуханов
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Краснодар (мол) - Уфа (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар (мол)
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