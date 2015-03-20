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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Краснодар (мол)
Уфа (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 20 марта 2015
Уфа (мол)
20.03.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар (мол)
60'
И. Блинников
18'
Е. Нестеренко
24'
А. Батютин
85'
А. Батютин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Краснодар (мол)
90'
Замена
Д. Фомин
️️️️
О. Ланин
88'
Желтая карточка
А. Агеев
86'
Замена
П. Марушко
️️️️
А. Батютин
86'
Замена
И. Черчесов
️️️️
И. Жигулев
Замена
Д. Гайсин
️️️️
А. Бенифанд
85'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Батютин
72'
Замена
А. Агеев
️️️️
И. Борисов
63'
Замена
Д. Бакай
️️️️
Н. Гаджиев
ГОЛ! 1:2!
И. Блинников
60'
Желтая карточка
Д. Павлов
58'
Желтая карточка
В. Морозов
54'
Замена
И. Блинников
️️️️
А. Шайбеков
46'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
И. Якупов
46'
Замена
В. Морозов
️️️️
А. Пономарев
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Батютин
18'
ГОЛ! 0:1!
Е. Нестеренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
79
Олег Купряков
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
95
Сергей Кречетов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
76
Александр Агеев
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
3-2-3-2
23
Леонов
57
Хазиев
5
Павлов
85
Салихов
90
Шайбеков
79
Купряков
95
Кречетов
96
Бенифанд
50
Тамразов
78
Пономарев
98
Якупов
4-1-2-1-2
78
Кавлинов
2
Черов
81
Нестеренко
5
Стежко
3
Гогличидзе
64
Ланин
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
24
Белоус
97
Гаджиев
96
Бенифанд
99
Гайсин
99
Гайсин
96
Бенифанд
98
Якупов
63
Зарипов
63
Зарипов
98
Якупов
90
Шайбеков
66
Блинников
66
Блинников
90
Шайбеков
78
Пономарев
48
Морозов
48
Морозов
78
Пономарев
72
Батютин
53
Марушко
53
Марушко
72
Батютин
10
Жигулев
90
Черчесов
90
Черчесов
10
Жигулев
97
Гаджиев
49
Бакай
49
Бакай
97
Гаджиев
96
Борисов
76
Агеев
76
Агеев
96
Борисов
64
Ланин
74
Фомин
74
Фомин
64
Ланин
Остались в запасе
Уфа (мол)
Краснодар (мол)
89
Кирилл Панчихин
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
89
Кирилл Панчихин
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
Остались в запасе
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Уфа (мол) - Краснодар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Валерий Романов
(Дзержинск)
Стадион:
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