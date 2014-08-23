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Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Спартак М (мол)
Уфа (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 23 августа 2014
Уфа (мол)
23.08.2014, суббота, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
0 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Спартак М (мол)
Замена
А. Шайбеков
️️️️
Б. Хаернасов
90'
87'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
79'
Замена
Е. Евтеев
️️️️
А. Манюков
74'
Желтая карточка
А. Манюков
62'
Замена
А. Лихачев
️️️️
Ш. Шанбиев
Желтая карточка
Э. Шайхутдинов
59'
Замена
С. Кречетов
️️️️
И. Якупов
56'
Желтая карточка
Б. Хаернасов
55'
46'
Замена
А. Юрьев
️️️️
С. Ахмаев
46'
Замена
П. Глоба
️️️️
А. Степанов
Замена
А. Васильев
️️️️
Виллиам
46'
46'
Замена
Д. Буранов
️️️️
З. Бакаев
Замена
Э. Салихов
️️️️
Д. Тумасян
46'
27'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
79
Олег Купряков
ЦЗ
55
Станислав Бугаев
ЦЗ
94
Эдуард Шайхутдинов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
23
Илья Севастьянов
ЦП
80
Денис Гильманов
ЦП
6
Виллиам
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Александр Манюков
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
85
Эрик Салихов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Егор Евтеев
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
88
Данила Буранов
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
18
Александр Юрьев
ЦФ
4-4-2
23
Леонов
79
Купряков
94
Шайхутдинов
34
Тумасян
55
Бугаев
23
Севастьянов
6
Виллиам
87
Безденежных
80
Гильманов
98
Якупов
77
Хаернасов
4-3-1-2
1
Митрюшкин
44
Лисинков
40
Винниченко
46
Мамин
94
Степанов
2
Манюков
20
Полубояринов
2
Шанбиев
7
Бакаев
77
Мелкадзе
27
Ахмаев
34
Тумасян
85
Салихов
85
Салихов
34
Тумасян
98
Якупов
95
Кречетов
95
Кречетов
98
Якупов
77
Хаернасов
90
Шайбеков
90
Шайбеков
77
Хаернасов
6
Виллиам
17
Васильев
17
Васильев
6
Виллиам
2
Манюков
96
Евтеев
96
Евтеев
2
Манюков
27
Ахмаев
18
Юрьев
18
Юрьев
27
Ахмаев
7
Бакаев
88
Буранов
88
Буранов
7
Бакаев
94
Степанов
76
Глоба
76
Глоба
94
Степанов
2
Шанбиев
96
Лихачев
96
Лихачев
2
Шанбиев
Остались в запасе
Уфа (мол)
Спартак М (мол)
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
27
Даниил Горовых
ОП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
30
Виктор Янбарисов
ВР
Остались в запасе
27
Даниил Горовых
ОП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Уфа (мол) - Спартак М (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
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