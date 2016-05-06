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Александр Акишин - статистика

Завершил карьеру
15 декабря 1997 (28)
#38 | Вратарь
Россия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань (мол)
6
-8
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Кубань (мол)
1 : 2
16.04.2016
Ростов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Кубань (мол)
0 : 1
02.04.2016
Амкар (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
18.03.2016
Кубань (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Кубань (мол)
3 : 3
10.03.2016
Кр. Советов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Уфа (мол)
1 : 2
27.11.2015
Кубань (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Кубань (мол)
1 : 1
21.11.2015
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Динамо (мол)
1 : 1
06.11.2015
Кубань (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Кубань (мол)
2 : 0
31.10.2015
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Мордовия (мол)
2 : 3
23.10.2015
Кубань (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Кубань (мол)
1 : 2
15.10.2015
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Кубань (мол)
1 : 0
02.10.2015
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Ростов (мол)
1 : 0
27.09.2015
Кубань (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Кубань (мол)
4 : 0
18.09.2015
Спартак М (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Амкар (мол)
3 : 2
11.09.2015
Кубань (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Кубань (мол)
1 : 1
29.08.2015
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 5
23.08.2015
Кубань (мол)
1' - 79'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Кубань (мол)
1 : 0
15.08.2015
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Краснодар (мол)
1 : 1
09.08.2015
Кубань (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Кубань (мол)
2 : 2
30.07.2015
Уфа (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Ахмат (мол)
2 : 3
24.07.2015
Кубань (мол)
1' - 90'
69'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Кубань (мол)
5 : 0
19.07.2015
Урал (мол)
1' - 90'
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