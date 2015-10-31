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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Локомотив (мол)
Кубань (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 31 октября 2015
Кубань (мол)
31.10.2015, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
17'
Ю. Завезен
59'
М. Майрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Локомотив (мол)
Замена
Ю. Митрохин
️️️️
К. Волчков
90'
+2
Замена
Н. Козловский
️️️️
В. Тюфяков
90'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
И. Нурисов
88'
84'
Замена
М. Лысов
️️️️
Н. Кипиани
81'
Замена
Р. Гусарь
️️️️
И. Самохвалов
78'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Мостовой
77'
Желтая карточка
И. Самохвалов
76'
Желтая карточка
А. Мостовой
Желтая карточка
К. Волчков
76'
67'
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Соловьёв
67'
Замена
Д. Рахмонов
️️️️
В. Шадрин
67'
Замена
Д. Никитин
️️️️
А. Галаджан
ГОЛ! 2:0!
М. Майрович
59'
Желтая карточка
Д. Галкин
55'
50'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
Замена
И. Стефанович
️️️️
Ю. Завезен
46'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Завезен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
92
Дмитрий Галкин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
96
Денис Анисимов
АП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Кубань (мол)
38
Александр Акишин
ВР
69
Илья Шушкин
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
85
Яков Миньков
ЦП
60
Юрий Митрохин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
21
Никита Козловский
АП
61
Сергей Образцов
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
89
Никита Дорофеев
АП
13
Илья Рубцов
ЦФ
4-5-1
12
Хайкин
24
Джамалутдинов
68
Иванушкин
40
Журавлев
4
Волчков
89
Тюфяков
92
Галкин
90
Нурисов
78
Пономарёв
22
Завезен
10
Майрович
4-3-3
74
Ковалёв
65
Самохвалов
15
Шадрин
56
Довбня
54
Соловьёв
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
77
Мостовой
57
Галаджан
7
Кипиани
96
Анисимов
4
Волчков
60
Митрохин
60
Митрохин
4
Волчков
89
Тюфяков
21
Козловский
21
Козловский
89
Тюфяков
90
Нурисов
13
Кагермазов
13
Кагермазов
90
Нурисов
22
Завезен
23
Стефанович
23
Стефанович
22
Завезен
65
Самохвалов
72
Гусарь
72
Гусарь
65
Самохвалов
77
Мостовой
89
Дорофеев
89
Дорофеев
77
Мостовой
54
Соловьёв
13
Рубцов
13
Рубцов
54
Соловьёв
15
Шадрин
73
Рахмонов
73
Рахмонов
15
Шадрин
7
Кипиани
84
Лысов
84
Лысов
7
Кипиани
57
Галаджан
5
Никитин
5
Никитин
57
Галаджан
Остались в запасе
Кубань (мол)
Локомотив (мол)
69
Илья Шушкин
ЦЗ
85
Яков Миньков
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
3
Даниил Маругин
ЦЗ
61
Сергей Образцов
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
38
Александр Акишин
ВР
91
Максим Ивашов
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
69
Илья Шушкин
ЦЗ
85
Яков Миньков
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
3
Даниил Маругин
ЦЗ
61
Сергей Образцов
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
38
Александр Акишин
ВР
Остались в запасе
91
Максим Ивашов
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Кубань (мол) - Локомотив (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гуренко
(Астрахань)
Стадион:
Труд
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