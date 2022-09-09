Марьян Мысык - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Марьян
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мысык
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|163
|Вес
|57
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Марьян
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мысык
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|163
|Вес
|57
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -79'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|18'
|07.12.2022
|1' -79'
|Рух (Львов)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|28.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|90'
|14.11.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|23.10.2022
|67' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|16.10.2022
|65' -90'
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|09.10.2022
|69' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|02.09.2022
|80' -90'
|Рух (Львов)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)