Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антони Лосилла - статистика

Завершил карьеру
10 марта 1986 (40), Фирмини
#8 | Полузащитник
185 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Санкт-Паули
0 : 2
17.05.2025
Бохум
57' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 4
10.05.2025
Майнц
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хайденхайм
0 : 0
02.05.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бохум
1 : 1
27.04.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
1 : 0
19.04.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бохум
1 : 2
12.04.2025
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
0 : 4
05.04.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
3 : 1
28.03.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бохум
1 : 3
16.03.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
2 : 3
08.03.2025
Бохум
87' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0 : 1
01.03.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.02.2025
Бохум
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
2 : 0
15.02.2025
Боруссия Д
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
2 : 2
09.02.2025
Бохум
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бохум
0 : 1
01.02.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
3 : 0
25.01.2025
Бохум
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
2 : 0
11.01.2025
Бохум
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бохум
2 : 0
22.12.2024
Хайденхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
1 : 1
14.12.2024
Бохум
37' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бохум
0 : 1
07.12.2024
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 0
30.11.2024
Бохум
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 0
23.11.2024
Бохум
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1 : 1
09.11.2024
Байер
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
7 : 2
02.11.2024
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бохум
0 : 5
27.10.2024
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 1
19.10.2024
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
1 : 3
05.10.2024
Вольфсбург
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
4 : 2
27.09.2024
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бохум
2 : 2
21.09.2024
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
2 : 1
14.09.2024
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бохум
0 : 2
31.08.2024
Боруссия М
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
24.08.2024
Бохум
1' - 71'
Главные новости
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+