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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Пьерлуиджи Голлини
Статистика
€ 800 тыс
Пьерлуиджи Голлини - статистика
Рома
18 марта 1995 (31), Болонья
#95 | Вратарь
188 см | 80 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига Европы 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
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Италия. Серия А 2017/2018
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Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Рома
3 : 4
19.03.2026
Болонья
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Болонья
1 : 1
12.03.2026
Рома
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
Панатинаикос
1 : 1
29.01.2026
Рома
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Рома
2 : 0
22.01.2026
Штутгарт
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Селтик
0 : 3
11.12.2025
Рома
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Рома
2 : 1
27.11.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Рейнджерс
0 : 2
06.11.2025
Рома
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Рома
1 : 2
23.10.2025
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Рома
0 : 1
02.10.2025
Лилль
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 2
24.09.2025
Рома
Был в запасе
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