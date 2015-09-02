Александр Ивашин - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ивашин
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ивашин
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сызрань-2003
|17
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|68' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|79'
|26.10.2015
|1' -63'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|20.10.2015
|57' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2015
|1' -50'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|08.10.2015
|80' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|03.10.2015
|58' -87'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|27.09.2015
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|15.09.2015
|53' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|09.09.2015
|1' -58'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.09.2015
|1' -60'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.08.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|21.08.2015
|1' -67'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|16.08.2015
|1' -72'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|10.08.2015
|1' -84'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|70'
|03.08.2015
|1' -65'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|1' -53'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|51'
|20.07.2015
|1' -84'
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|44' 65'