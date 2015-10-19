Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Громов - статистика

Завершил карьеру
27 июля 1993 (33)
#84 | Защитник
187 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Смена
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 19 тур
Сахалин
3 : 1
19.10.2015
Смена
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 17 тур
Якутия
0 : 3
09.10.2015
Смена
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 16 тур
Смена
1 : 1
02.10.2015
Сибирь-2
90' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 15 тур
Смена
1 : 1
29.09.2015
Чита
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 14 тур
Иртыш
0 : 0
22.09.2015
Смена
41' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 13 тур
Томь-2
0 : 1
19.09.2015
Смена
53' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 12 тур
Смена
2 : 2
12.09.2015
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
Смена
2 : 1
09.09.2015
Динамо Брл
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 10 тур
Новокузнецк
2 : 3
02.09.2015
Смена
1' - 30'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 9 тур
Динамо Брл
2 : 2
30.08.2015
Смена
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 8 тур
Смена
0 : 2
23.08.2015
Иртыш
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 7 тур
Смена
2 : 1
20.08.2015
Томь-2
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 6 тур
Сибирь-2
1 : 3
14.08.2015
Смена
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 5 тур
Чита
0 : 1
11.08.2015
Смена
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур
Смена
5 : 2
30.07.2015
Якутия
13' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
Смена
1 : 0
22.07.2015
Сахалин
90' - 90'
Главные новости
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
1
Уволенный тренер ЦСКА: «Мы ушли с чистой совестью»
18:23
1
10 самых подешевевших игроков РПЛ
18:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+