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Расписание матчей
Смена - Сахалин
Смена - Сахалин: обзор матча 22 июля 2015
Смена
22.07.2015, среда, 12:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
1 : 0
Завершен
Сахалин
90'
И. Базаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смена - Сахалин
Замена
Д. Ращупкин
️️️️
А. Бузняков
90'
Замена
Ю. Громов
️️️️
М. Немцов
90'
ГОЛ! 1:0!
И. Базаев
90'
86'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
А. Марков
Желтая карточка
И. Левин
77'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
77'
Замена
И. Левин
️️️️
А. Лупарев
73'
Желтая карточка
М. Немцов
68'
68'
Замена
В. Михалев
️️️️
А. Яркин
Замена
И. Базаев
️️️️
А. Чистяков
67'
62'
Замена
С. Виноградов
️️️️
Д. Калаев
62'
Замена
А. Сорокин
️️️️
Н. Шиков
60'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
С. Миронов
Желтая карточка
А. Бузняков
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
23
Михаил Немцов
ЦП
20
Алексей Лупарев
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
72
Андрей Марков
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
22
Александр Яркин
ЦФ
Смена
35
Максим Ваньков
ВР
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
4
Иван Пузан
ЦЗ
9
Илья Левин
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
Сахалин
16
Александр Хорошилов
ВР
14
Федор Первушин
ПЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
10
Евгений Матрахов
ОП
11
Сергей Виноградов
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
19
Максим Гайдуков
ПВ
4-1-4-1
29
Соромытько
22
Таказов
2
Соколов
3
Малахов
27
Мануйлов
7
Супрун
23
Немцов
19
Яшан
8
Бузняков
20
Лупарев
10
Чистяков
2-5-1-2
12
Кондратюк
6
Коломыц
20
Дудиков
88
Миронов
10
Шиков
3
Алахвердов
20
Хинчагов
72
Марков
11
Гаглоев
22
Яркин
49
Калаев
23
Немцов
84
Громов
84
Громов
23
Немцов
8
Бузняков
7
Ращупкин
7
Ращупкин
8
Бузняков
20
Лупарев
9
Левин
9
Левин
20
Лупарев
10
Чистяков
77
Базаев
77
Базаев
10
Чистяков
49
Калаев
11
Виноградов
11
Виноградов
49
Калаев
10
Шиков
39
Сорокин
39
Сорокин
10
Шиков
22
Яркин
9
Михалев
9
Михалев
22
Яркин
88
Миронов
10
Матрахов
10
Матрахов
88
Миронов
72
Марков
14
Первушин
14
Первушин
72
Марков
Остались в запасе
Смена
Сахалин
35
Максим Ваньков
ВР
4
Иван Пузан
ЦЗ
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
16
Александр Хорошилов
ВР
19
Максим Гайдуков
ПВ
Остались в запасе
35
Максим Ваньков
ВР
4
Иван Пузан
ЦЗ
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Хорошилов
ВР
19
Максим Гайдуков
ПВ
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Смена - Сахалин
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Смена
Сахалин
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2024.09.14 16:23
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