Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Смена - Динамо Брл
Смена - Динамо Брл: обзор матча 09 сентября 2015
Смена
09.09.2015, среда, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Брл
58'
Д. Сергеев (АГ)
76'
А. Чистяков
72'
В. Аксютенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смена - Динамо Брл
Замена
Д. Ращупкин
️️️️
М. Немцов
90'
Замена
А. Лупарев
️️️️
А. Бузняков
89'
80'
Замена
Б. Олийнык
️️️️
А. Саблин
ГОЛ! 2:1!
А. Чистяков
76'
73'
Замена
Я. Эрлих
️️️️
Н. Казанцев
72'
ГОЛ! 1:1!
В. Аксютенко
71'
Замена
В. Липин
️️️️
А. Худяков
Замена
А. Чистяков
️️️️
И. Базаев
71'
65'
Замена
Е. Щербаков
️️️️
В. Камилов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Сергеев
58'
29'
Желтая карточка
В. Камилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
4
Иван Пузан
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
9
Илья Левин
ЦП
23
Михаил Немцов
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Динамо Брл
85
Богдан Карюкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
24
Антон Васильев
ЦЗ
27
Артем Саблин
ЛП
10
Иван Старков
ЛП
9
Александр Худяков
ЦП
7
Иван Житников
ЦП
77
Константин Погребан
ЦП
21
Никита Казанцев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Яковлев
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
Динамо Брл
12
Александр Глумов
ВР
5
Максим Полковников
ЦЗ
54
Виктор Липин
ЦП
8
Евгений Щербаков
ЦП
19
Богдан Олийнык
ЦП
41
Денис Осинцев
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
4-1-4-1
29
Соромытько
22
Таказов
4
Пузан
3
Малахов
27
Мануйлов
7
Супрун
9
Левин
19
Яшан
8
Бузняков
23
Немцов
77
Базаев
2-5-2-1
85
Карюкин
24
Васильев
18
Сергеев
27
Саблин
77
Погребан
21
Казанцев
18
Камилов
10
Старков
9
Худяков
7
Житников
20
Аксютенко
23
Немцов
7
Ращупкин
7
Ращупкин
23
Немцов
8
Бузняков
20
Лупарев
20
Лупарев
8
Бузняков
77
Базаев
10
Чистяков
10
Чистяков
77
Базаев
21
Казанцев
11
Эрлих
11
Эрлих
21
Казанцев
9
Худяков
54
Липин
54
Липин
9
Худяков
18
Камилов
8
Щербаков
8
Щербаков
18
Камилов
27
Саблин
19
Олийнык
19
Олийнык
27
Саблин
Остались в запасе
Смена
Динамо Брл
84
Юрий Громов
ЦЗ
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
12
Александр Глумов
ВР
5
Максим Полковников
ЦЗ
41
Денис Осинцев
ЦП
Главный тренер
Олег Яковлев
Остались в запасе
84
Юрий Громов
ЦЗ
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Остались в запасе
12
Александр Глумов
ВР
5
Максим Полковников
ЦЗ
41
Денис Осинцев
ЦП
Главный тренер
Михаил Семенов
Главный тренер
Олег Яковлев
Статистика матча Смена - Динамо Брл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Смена
Динамо Брл
«Акрон-2» – «Динамо Барнаул»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо Барнаул» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
«Акрон-2» – «Динамо Барнаул»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо Барнаул» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+