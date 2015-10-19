Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сахалин - Смена
Сахалин - Смена: обзор матча 19 октября 2015
Сахалин
19.10.2015, понедельник, 11:30
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 19 тур
3 : 1
Завершен
Смена
7'
А. Гаглоев (П)
14'
Д. Галин
44'
А. Яркин
44'
И. Базаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Смена
Замена
Ю. Коломыц
️️️️
А. Гаглоев
90'
Замена
И. Изотов
️️️️
Е. Матрахов
90'
89'
Желтая карточка
С. Таказов
85'
Замена
Д. Ращупкин
️️️️
С. Соколов
Замена
С. Миронов
️️️️
Д. Галин
85'
Замена
В. Михалев
️️️️
Ф. Первушин
79'
Замена
А. Марков
️️️️
С. Виноградов
73'
62'
Замена
А. Чистяков
️️️️
А. Супрун
44'
ГОЛ! 3:1!
И. Базаев
ГОЛ! 3:0!
А. Яркин
44'
Желтая карточка
Е. Матрахов
25'
ГОЛ! 2:0!
Д. Галин
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гаглоев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
24
Дмитрий Галин
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
23
Михаил Немцов
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Сахалин
13
Сергей Панов
ВР
26
Илья Изотов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
72
Андрей Марков
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
19
Максим Гайдуков
ПВ
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
3-1-5-1
12
Кондратюк
15
Утюжников
20
Дудиков
14
Первушин
10
Матрахов
20
Хинчагов
11
Гаглоев
11
Виноградов
3
Алахвердов
24
Галин
22
Яркин
3-3-3-1
29
Соромытько
2
Соколов
84
Громов
3
Малахов
27
Мануйлов
7
Супрун
22
Таказов
23
Немцов
19
Яшан
8
Бузняков
77
Базаев
11
Виноградов
72
Марков
72
Марков
11
Виноградов
14
Первушин
9
Михалев
9
Михалев
14
Первушин
10
Матрахов
26
Изотов
26
Изотов
10
Матрахов
11
Гаглоев
6
Коломыц
6
Коломыц
11
Гаглоев
24
Галин
88
Миронов
88
Миронов
24
Галин
7
Супрун
10
Чистяков
10
Чистяков
7
Супрун
2
Соколов
7
Ращупкин
7
Ращупкин
2
Соколов
Остались в запасе
Сахалин
Смена
19
Максим Гайдуков
ПВ
13
Сергей Панов
ВР
20
Алексей Лупарев
ЦП
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
19
Максим Гайдуков
ПВ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
20
Алексей Лупарев
ЦП
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Сахалин - Смена
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Лапкин
(Кемерово)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Сахалин
Смена
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+