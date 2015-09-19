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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Томь-2 - Смена
Томь-2 - Смена: обзор матча 19 сентября 2015
Томь-2
19.09.2015, суббота, 12:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 13 тур
0 : 1
Завершен
Смена
21'
И. Базаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь-2 - Смена
Замена
В. Гусев
️️️️
А. Дырдин
81'
Желтая карточка
М. Башилов
75'
73'
Замена
И. Левин
️️️️
И. Базаев
Замена
В. Пашкевич
️️️️
С. Аксанов
58'
53'
Замена
Ю. Громов
️️️️
С. Таказов
Замена
А. Сазонов
️️️️
П. Кудряшов
46'
Замена
А. Макурин
️️️️
Н. Бочаров
46'
Замена
А. Букачев
️️️️
В. Пинчук
36'
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Базаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь-2
16
Кирилл Кондратьев
ВР
21
Анатолий Негода
ЦЗ
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
4
Иван Пузан
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
23
Михаил Немцов
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
10
Александр Чистяков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
2
Сергей Соколов
ЦЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
9
Илья Левин
ЦП
4-4-2
16
Кондратьев
21
Негода
2
Шишканов
12
Пинчук
30
Башилов
73
Дырдин
85
Ефремов
11
Аксанов
34
Бочаров
77
Сасин
29
Кудряшов
4-1-3-2
29
Соромытько
27
Мануйлов
4
Пузан
3
Малахов
22
Таказов
7
Супрун
23
Немцов
8
Бузняков
19
Яшан
10
Чистяков
77
Базаев
12
Пинчук
54
Букачев
54
Букачев
12
Пинчук
73
Дырдин
91
Гусев
91
Гусев
73
Дырдин
11
Аксанов
48
Пашкевич
48
Пашкевич
11
Аксанов
29
Кудряшов
10
Сазонов
10
Сазонов
29
Кудряшов
34
Бочаров
21
Макурин
21
Макурин
34
Бочаров
77
Базаев
9
Левин
9
Левин
77
Базаев
22
Таказов
84
Громов
84
Громов
22
Таказов
Остались в запасе
Томь-2
Смена
16
Антон Бунин
ВР
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
20
Алексей Лупарев
ЦП
2
Сергей Соколов
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
16
Антон Бунин
ВР
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
20
Алексей Лупарев
ЦП
2
Сергей Соколов
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Томь-2 - Смена
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Баранов
(Красноярск)
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь-2
Смена
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
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