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Расписание матчей
Смена - Томь-2
Смена - Томь-2: обзор матча 20 августа 2015
Смена
20.08.2015, четверг, 10:30
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 7 тур
2 : 1
Завершен
Томь-2
38'
А. Яшан
73'
А. Яшан
68'
А. Макурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смена - Томь-2
Замена
А. Чистяков
️️️️
И. Базаев
90'
Замена
Д. Ращупкин
️️️️
Р. Мануйлов
90'
Замена
А. Лупарев
️️️️
И. Левин
88'
87'
Замена
Н. Злобин
️️️️
А. Макурин
Замена
И. Пузан
️️️️
М. Немцов
83'
81'
Замена
В. Гусев
️️️️
Д. Ефремов
73'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Сазонов
ГОЛ! 2:1!
А. Яшан
73'
Желтая карточка
И. Базаев
71'
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Макурин
65'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Д. Сасин
64'
Вторая желтая
А. Негода
Желтая карточка
С. Таказов
48'
46'
Замена
А. Букачев
️️️️
Д. Шишканов
Желтая карточка
М. Немцов
45'
39'
Желтая карточка
А. Дырдин
ГОЛ! 1:0!
А. Яшан
38'
23'
Желтая карточка
П. Самойлов
8'
Желтая карточка
А. Негода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
23
Михаил Немцов
ЦП
9
Илья Левин
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
21
Анатолий Негода
ЦЗ
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
4
Иван Пузан
ЦЗ
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
Томь-2
31
Константин Олифиренко
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
4-1-4-1
29
Соромытько
22
Таказов
2
Соколов
3
Малахов
27
Мануйлов
7
Супрун
23
Немцов
19
Яшан
8
Бузняков
9
Левин
77
Базаев
4-4-1-1
16
Бунин
30
Башилов
21
Негода
2
Шишканов
5
Самойлов
73
Дырдин
85
Ефремов
21
Макурин
11
Аксанов
77
Сасин
10
Сазонов
27
Мануйлов
7
Ращупкин
7
Ращупкин
27
Мануйлов
9
Левин
20
Лупарев
20
Лупарев
9
Левин
77
Базаев
10
Чистяков
10
Чистяков
77
Базаев
23
Немцов
4
Пузан
4
Пузан
23
Немцов
10
Сазонов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
10
Сазонов
2
Шишканов
54
Букачев
54
Букачев
2
Шишканов
85
Ефремов
91
Гусев
91
Гусев
85
Ефремов
21
Макурин
44
Злобин
44
Злобин
21
Макурин
77
Сасин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
77
Сасин
Остались в запасе
Смена
Томь-2
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
31
Константин Олифиренко
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Остались в запасе
31
Константин Олифиренко
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Смена - Томь-2
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Смена
Томь-2
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
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