Никита Ерлин - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Ерлин
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Никита
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Ерлин
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь-2
|15
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|1' -61'
|Томь-2 (Томск)
|1:4
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|10'
|19.10.2015
|46' -90'
|Иртыш (Омск)
|3:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|12.10.2015
|64' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|3:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.10.2015
|1' -46'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:3
|Динамо (Барнаул)
|02.10.2015
|1' -84'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|29.09.2015
|1' -70'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|36'
|22.09.2015
|1' -67'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:0
|Якутия (Якутск)
|09.09.2015
|70' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:4
|Чита (Чита)
|30.08.2015
|74' -90'
|Чита (Чита)
|3:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|23.08.2015
|1' -46'
|Якутия (Якутск)
|2:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|14.08.2015
|62' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|02.08.2015
|1' -52'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|38' 52'
|30.07.2015
|71' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|22.07.2015
|46' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Томь-2 (Томск)
|19.07.2015
|57' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Иртыш (Омск)