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    Олег Ещенко - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Александрович
    Фамилия Ещенко
    Команда Афипс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Афипс 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2015 Был в запасе Астрахань (Астрахань) 1:1 Афипс (Афипский)
    01.11.2015 87' -90' Афипс (Афипский) 3:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    25.10.2015 Был в запасе СКА (Ростов-на-Дону) 1:2 Афипс (Афипский)
    18.10.2015 1' -26' Афипс (Афипский) 2:1 Ангушт (Назрань)
    24'
    11.10.2015 86' -90' Афипс (Афипский) 1:0 МИТОС (Новочеркасск)
    04.10.2015 82' -90' Афипс (Афипский) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    28.09.2015 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 2:1 Афипс (Афипский)
    21.09.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 1:1 Дружба (Майкоп)
    14.09.2015 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Афипс (Афипский)
    07.09.2015 1' -46' Афипс (Афипский) 3:7 Терек-2 (Грозный)
    01.09.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 3:0 Алания (Владикавказ)
    25.08.2015 1' -79' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 Афипс (Афипский)
    18.08.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 4:0 Астрахань (Астрахань)
    12.08.2015 66' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 Афипс (Афипский)
    04.08.2015 1' -46' Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.07.2015 1' -46' Ангушт (Назрань) 0:1 Афипс (Афипский)
    20.07.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 2:1 Динамо (Ставрополь)
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