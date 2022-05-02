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    Гегам Кадымян - статистика

    #92 | Нападающий
    Имя Гегам
    Отчество Гагикович
    Фамилия Кадымян
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 октября 1992 (30 лет)
    Рост 181
    Вес 78
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
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