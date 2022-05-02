|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|10
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|68' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|77' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|16.07.2022
|68' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|15.05.2022
|46' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Арсенал (Дзержинск)
|08.05.2022
|57' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|70'
|02.05.2022
|1' -46'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|42'
|22.04.2022
|54' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|70' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|46' -90'
|Неман (Гродно)
|2:1
|Динамо-Брест (Брест)
|81' 51'
|02.04.2022
|79' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)