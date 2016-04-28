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Дмитрий Давлетшин - статистика

Завершил карьеру
22 января 1995 (31)
#95 | Полузащитник
172 см | 62 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал (мол)
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Урал (мол)
3 : 4
28.04.2016
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
22.04.2016
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Урал (мол)
1 : 3
17.04.2016
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
09.04.2016
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Урал (мол)
1 : 0
01.04.2016
Уфа (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Ахмат (мол)
2 : 0
19.03.2016
Урал (мол)
62' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Урал (мол)
1 : 2
11.03.2016
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Зенит (мол)
2 : 2
20.11.2015
Урал (мол)
1' - 66'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Урал (мол)
2 : 3
07.11.2015
Ростов (мол)
1' - 70'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Урал (мол)
2 : 3
02.10.2015
Кр. Советов (мол)
1' - 42'
20'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Рубин (мол)
3 : 0
26.09.2015
Урал (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Урал (мол)
1 : 2
21.09.2015
Краснодар (мол)
1' - 72'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 2
13.09.2015
Урал (мол)
1' - 84'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Урал (мол)
1 : 0
28.08.2015
Ахмат (мол)
1' - 86'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Анжи (мол)
1 : 1
21.08.2015
Урал (мол)
1' - 86'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Динамо (мол)
2 : 1
15.08.2015
Урал (мол)
1' - 90'
64'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Урал (мол)
1 : 3
08.08.2015
Локомотив (мол)
1' - 88'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Мордовия (мол)
3 : 1
01.08.2015
Урал (мол)
1' - 83'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Урал (мол)
3 : 1
25.07.2015
Зенит (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Кубань (мол)
5 : 0
19.07.2015
Урал (мол)
1' - 60'
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