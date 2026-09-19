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Италия. Серия B
Команды
Падова
Франческо Ди Мариано
Статистика
€ 400 тыс
Франческо Ди Мариано - статистика
Падова
20 апреля 1996 (30), Палермо
#23 | Нападающий
178 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
53' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
1' - 46'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
72' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
83' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падова
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
53' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
1' - 46'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
72' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
83' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
0 : 1
23.08.2026
Падова
Был в запасе
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