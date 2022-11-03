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Фотис Папулис - статистика

Завершил карьеру
22 января 1985 (41)
#13 | Нападающий
173 см
Кипр | Греция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Шериф
1 : 0
03.11.2022
Омония
63' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Омония
0 : 2
27.10.2022
Реал Сосьедад
46' - 90'
53'
Лига Европы, 4 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
13.10.2022
Омония
74' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Омония
2 : 3
06.10.2022
Манчестер Юнайтед
61' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
15.09.2022
Омония
65' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Омония
0 : 3
08.09.2022
Шериф
73' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Омония
2 : 0
25.08.2022
Гент
79' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Гент
0 : 2
18.08.2022
Омония
73' - 90'
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