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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Омония
Гент - Омония: обзор матча 18 августа 2022
Гент
18.08.2022, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Омония
20'
Х. Харалампус
76'
Б. Баркер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гент - Омония
86'
Замена
Т. Матавж
️️️️
А. Какулис
84'
Желтая карточка
Фабиано
Замена
М. Самуас
️️️️
А. Ханше-Ольсен
81'
Замена
Ж. Окуму
️️️️
А. Кастро-Монтес
81'
Замена
Б. Годо
️️️️
Д. Торунарига
80'
Желтая карточка
Д. Торунарига
78'
76'
ГОЛ! 0:2!
Б. Баркер
Пас отдал
А. Какулис
73'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Бруно
73'
Замена
Б. Баркер
️️️️
Х. Харалампус
70'
Замена
Р. Безус
️️️️
М. Дискеруд
68'
Желтая карточка
А. Какулис
62'
Желтая карточка
Н. Милетич
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Й. Хеуге
62'
59'
Желтая карточка
Х. Харалампус
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Нуриу
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Харалампус
Пас отдал
Я. Лецяск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Омония
1
Фабиано
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
26
Ян Лецяск
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
6
Эктор Юсте
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Гент
40
Рене Ванден Борре
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
39
Малик Фофана
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Омония
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
79
Андреас Савва
ЦФ
33
Константинос Венизелу
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Руф
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
25
Нуриу
21
Ханше-Ольсен
24
Кумс
20
Хонг
17
Юлсагер
10
Хеуге
99
Кюйперс
3-2-1-1-3
1
Фабиано
73
Милетич
5
Панайоту
2
Мэтьюз
42
Дискеруд
26
Лецяск
19
Бачиру
8
Харалампус
9
Какулис
7
Бруно
6
Юсте
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
33
Торунарига
31
Годо
31
Годо
33
Торунарига
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
18
Самуас
21
Ханше-Ольсен
25
Нуриу
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
25
Нуриу
10
Хеуге
29
Депуатр
29
Депуатр
10
Хеуге
42
Дискеруд
90
Безус
90
Безус
42
Дискеруд
8
Харалампус
7
Баркер
7
Баркер
8
Харалампус
9
Какулис
9
Матавж
9
Матавж
9
Какулис
7
Бруно
13
Папулис
13
Папулис
7
Бруно
Остались в запасе
Гент
Омония
40
Рене Ванден Борре
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
39
Малик Фофана
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
79
Андреас Савва
ЦФ
33
Константинос Венизелу
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
40
Рене Ванден Борре
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
39
Малик Фофана
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
79
Андреас Савва
ЦФ
33
Константинос Венизелу
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Гент - Омония
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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