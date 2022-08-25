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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Гент
Омония - Гент: обзор матча 25 августа 2022
Омония
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Гент
18'
А. Какулис
36'
Х. Харалампус
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Омония - Гент
Желтая карточка
П. Захариу
86'
84'
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
Ж. Окуму
79'
Желтая карточка
Д. Торунарига
Замена
Ф. Папулис
️️️️
М. Дискеруд
79'
Замена
П. Захариу
️️️️
А. Какулис
79'
73'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
С. Кумс
73'
Замена
С. Маррех
️️️️
Х. Хонг
Замена
Б. Баркер
️️️️
Бруно
67'
Замена
Р. Безус
️️️️
Х. Харалампус
67'
64'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
В. Оджиджа-Офое
63'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
ГОЛ! 2:0!
Х. Харалампус
Пас отдал
А. Какулис
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Какулис
Пас отдал
Бруно
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
6
Эктор Юсте
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Гент
33
Дави Руф
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Омония
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
33
Константинос Венизелу
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Гент
40
Рене Ванден Борре
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Фабиано
2
Мэтьюз
73
Милетич
5
Панайоту
42
Дискеруд
26
Лецяск
19
Бачиру
8
Харалампус
9
Какулис
7
Бруно
6
Юсте
4-4-2
33
Руф
17
Кастро-Монтес
33
Торунарига
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
20
Хонг
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
99
Кюйперс
29
Депуатр
8
Харалампус
90
Безус
90
Безус
8
Харалампус
9
Какулис
17
Захариу
17
Захариу
9
Какулис
7
Бруно
7
Баркер
7
Баркер
7
Бруно
42
Дискеруд
13
Папулис
13
Папулис
42
Дискеруд
2
Окуму
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
2
Окуму
20
Хонг
16
Маррех
16
Маррех
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
10
Хеуге
10
Хеуге
24
Кумс
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
Остались в запасе
Омония
Гент
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
33
Константинос Венизелу
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
25
Нуриу
ЛЗ
40
Рене Ванден Борре
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
83
Андреас Асименос
ЦП
33
Константинос Венизелу
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
40
Рене Ванден Борре
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Омония - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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