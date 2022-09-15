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Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Омония
Реал Сосьедад - Омония: обзор матча 15 сентября 2022
Реал Сосьедад
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Омония
30'
А. Гевара
80'
А. Серлот
72'
Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Омония
90'
+2
Желтая карточка
А. Ланг
Желтая карточка
И. Субельдия
87'
83'
Желтая карточка
Ф. Бачиру
ГОЛ! 2:1!
А. Серлот
Пас отдал
Т. Кубо
80'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Ильярраменди
75'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Сола
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
Бруно
Пас отдал
Н. Милетич
65'
Замена
А. Мэтьюз
️️️️
П. Псалтис
65'
Замена
Бруно
️️️️
К. Ансарифард
65'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
М. Дискеруд
Замена
Р. Наварро
️️️️
М. Мерино
61'
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Каррикабуру
61'
Замена
Т. Кубо
️️️️
М. Чо
61'
51'
Замена
А. Ланг
️️️️
Э. Юсте
ГОЛ! 1:0!
А. Гевара
30'
13'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
М. Кассама
2'
Желтая карточка
М. Дискеруд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Омония
1
Фабиано
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
3
Фотис Кицос
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
8
Харалампос Харалампус
АП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
4-3-1-2
1
Ремиро
15
Рико
6
Элустондо
5
Субельдия
20
Сола
14
Ильярраменди
6
Гевара
23
Мерино
10
Мендес
50
Чо
7
Каррикабуру
3-2-2-3
1
Фабиано
42
Дискеруд
73
Милетич
5
Панайоту
17
Псалтис
3
Кицос
19
Бачиру
8
Кассама
6
Юсте
17
Ансарифард
75
Лоизу
20
Сола
2
Горосабель
2
Горосабель
20
Сола
23
Мерино
23
Наварро
23
Наварро
23
Мерино
14
Ильярраменди
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
14
Ильярраменди
50
Чо
14
Кубо
14
Кубо
50
Чо
7
Каррикабуру
9
Серлот
9
Серлот
7
Каррикабуру
6
Юсте
26
Ланг
26
Ланг
6
Юсте
17
Псалтис
2
Мэтьюз
2
Мэтьюз
17
Псалтис
8
Кассама
8
Харалампус
8
Харалампус
8
Кассама
42
Дискеруд
13
Папулис
13
Папулис
42
Дискеруд
17
Ансарифард
7
Бруно
7
Бруно
17
Ансарифард
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Омония
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Реал Сосьедад - Омония
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
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