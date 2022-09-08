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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Шериф
Омония - Шериф: обзор матча 08 сентября 2022
Омония
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
0 : 3
Завершен
Шериф
2'
Р. Аканби
54'
И. Атимвен (П)
76'
М. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Шериф
90'
+10
Замена
Херон
️️️️
П. Кпозо
90'
+10
Замена
Р. Гедес
️️️️
А. Зохури
90'
+9
Желтая карточка
П. Кпозо
90'
+5
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Р. Аканби
90'
+4
Замена
Пернамбуко
️️️️
А. Уаттара
Желтая карточка
Р. Безус
86'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Х. Харалампус
82'
Замена
Р. Безус
️️️️
Бруно
82'
76'
ГОЛ! 0:3!
М. Диоп
Пас отдал
Р. Аканби
Замена
Ф. Папулис
️️️️
М. Кассама
73'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Б. Баркер
73'
58'
Желтая карточка
И. Атимвен
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Атимвен
Желтая карточка
А. Ланг
53'
Замена
Ф. Узохо
️️️️
Фабиано
46'
8'
Желтая карточка
Р. Аканби
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аканби
Пас отдал
М. Коваль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
7
Бруно
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
8
Мухамед Диоп
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
17
Мудасиру Салифу
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Фабиано
26
Ланг
73
Милетич
2
Мэтьюз
26
Лецяск
42
Дискеруд
8
Кассама
8
Харалампус
7
Баркер
7
Бруно
4-1-1-3-1
35
Коваль
63
Зохури
6
Радельич
15
Кики
3
Кпозо
18
Куабу
8
Диоп
80
Атимвен
88
Бадоло
61
Аканби
7
Уаттара
1
Фабиано
98
Узохо
98
Узохо
1
Фабиано
8
Харалампус
31
Кусулос
31
Кусулос
8
Харалампус
7
Бруно
90
Безус
90
Безус
7
Бруно
8
Кассама
13
Папулис
13
Папулис
8
Кассама
7
Баркер
17
Ансарифард
17
Ансарифард
7
Баркер
3
Кпозо
4
Херон
4
Херон
3
Кпозо
63
Зохури
42
Гедес
42
Гедес
63
Зохури
7
Уаттара
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
7
Уаттара
61
Аканби
9
Визеу
9
Визеу
61
Аканби
Остались в запасе
Омония
Шериф
1
Костас Панайи
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
33
Сергей Пащенко
ВР
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Главный тренер
Степан Томас
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Степан Томас
Статистика матча Омония - Шериф
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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