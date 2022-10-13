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Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Омония
Манчестер Юнайтед - Омония: обзор матча 13 октября 2022
Манчестер Юнайтед
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Омония
90+3'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Омония
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Н. Панайоту
85'
Замена
М. Дискеруд
️️️️
М. Кассама
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Каземиро
81'
74'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Х. Харалампус
74'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Бруно
Замена
К. Эриксен
️️️️
Фред
70'
68'
Желтая карточка
М. Кассама
65'
Замена
П. Псалтис
️️️️
А. Мэтьюз
64'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Какулис
Замена
Л. Шоу
️️️️
Т. Маласья
60'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Антони
60'
49'
Желтая карточка
А. Какулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
6
Эктор Юсте
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Омония
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
79
Андреас Савва
ПВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
3
Маласья
29
Линделеф
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
7
Роналду
3-2-1-1-3
98
Узохо
73
Милетич
5
Панайоту
2
Мэтьюз
26
Ланг
3
Кицос
8
Кассама
8
Харалампус
9
Какулис
7
Бруно
6
Юсте
3
Маласья
23
Шоу
23
Шоу
3
Маласья
5
Каземиро
8
Мактоминей
8
Мактоминей
5
Каземиро
7
Фред
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Фред
7
Антони
19
Санчо
19
Санчо
7
Антони
8
Кассама
42
Дискеруд
42
Дискеруд
8
Кассама
2
Мэтьюз
17
Псалтис
17
Псалтис
2
Мэтьюз
9
Какулис
17
Ансарифард
17
Ансарифард
9
Какулис
8
Харалампус
13
Папулис
13
Папулис
8
Харалампус
7
Бруно
75
Лоизу
75
Лоизу
7
Бруно
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Омония
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
79
Андреас Савва
ПВ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
79
Андреас Савва
ПВ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Омония
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
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