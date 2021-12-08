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Гийом Февр
Статистика
Гийом Февр - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1987 (39)
#91 | Вратарь
189 см
Швейцария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Янг Бойз
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
08.12.2021
Янг Бойз
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Янг Бойз
3 : 3
23.11.2021
Аталанта
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Вильярреал
2 : 0
02.11.2021
Янг Бойз
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта
1 : 0
29.09.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
2 : 1
14.09.2021
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
2 : 3
24.08.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Янг Бойз
3 : 2
18.08.2021
Ференцварош
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Янг Бойз
3 : 1
10.08.2021
ЧФР Клуж
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 1
03.08.2021
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Янг Бойз
3 : 2
28.07.2021
Слован
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
0 : 0
21.07.2021
Янг Бойз
Был в запасе
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