Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Габышев - статистика

Завершил карьеру
2 января 1990 (36)
#19 | Защитник
185 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Елимай
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
2 : 1
10.11.2024
Елимай
1' - 62'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
0 : 3
20.10.2024
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Шахтер Караганда
1 : 2
22.09.2024
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
15.09.2024
Тобол
1' - 77'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
1 : 3
31.08.2024
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай
2 : 1
24.08.2024
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Елимай
6 : 0
17.08.2024
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайрат
4 : 0
03.08.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
1 : 0
27.07.2024
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
2 : 1
13.07.2024
Елимай
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
1 : 1
16.06.2024
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.06.2024
Елимай
1' - 58'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
1 : 1
19.05.2024
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Елимай
2 : 1
12.05.2024
Шахтер Караганда
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
1 : 1
28.04.2024
Ордабасы
1' - 61'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
06.04.2024
Кайсар
Был в запасе
Главные новости
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
2
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+