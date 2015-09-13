Уоллес - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Уоллес Оливейра
|Фамилия
|Дос Сантос
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Уоллес Оливейра
|Фамилия
|Дос Сантос
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпи
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Кьево (Верона)
|08.11.2015
|77' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|90'
|01.11.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Верона (Верона)
|28.10.2015
|71' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Карпи (Карпи)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|18.10.2015
|73' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Карпи (Карпи)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Торино (Турин)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:1
|Карпи (Карпи)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|13.09.2015
|78' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Карпи (Карпи)
|30.08.2015
|1' -76'
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.08.2015
|70' -90'
|Сампдория (Генуя)
|5:2
|Карпи (Карпи)
|88'