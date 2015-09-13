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    Уоллес - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Уоллес Оливейра
    Фамилия Дос Сантос
    Команда Карпи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпи 6 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Кьево (Верона)
    08.11.2015 77' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Карпи (Карпи)
    90'
    01.11.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 0:0 Верона (Верона)
    28.10.2015 71' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Карпи (Карпи)
    24.10.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Болонья (Болонья)
    18.10.2015 73' -90' Аталанта (Бергамо) 3:0 Карпи (Карпи)
    03.10.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 2:1 Торино (Турин)
    26.09.2015 Был в запасе Рома (Рим) 5:1 Карпи (Карпи)
    23.09.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 0:0 Наполи (Неаполь)
    13.09.2015 78' -90' Палермо (Палермо) 2:2 Карпи (Карпи)
    30.08.2015 1' -76' Карпи (Карпи) 1:2 Интер (Милан)
    23.08.2015 70' -90' Сампдория (Генуя) 5:2 Карпи (Карпи)
    88'
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