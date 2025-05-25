Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Александр Каплиенко - статистика

ЛНЗ
7 марта 1996 (30)
#18 | Защитник
162 см | 56 кг
Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЛНЗ
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 1
25.05.2025
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
65' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Оболонь
0 : 0
10.05.2025
ЛНЗ
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
ЛНЗ
1 : 1
04.05.2025
Заря
46' - 90'
57'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
ЛНЗ
0 : 0
26.04.2025
Кривбасс
1' - 75'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ингулец
0 : 0
20.04.2025
ЛНЗ
1' - 67'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 4
11.04.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
2 : 0
16.03.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
ЛНЗ
1 : 2
06.03.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Карпаты
1 : 0
28.02.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Рух
0 : 1
22.02.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия
1 : 1
14.12.2024
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Левый берег
3 : 1
07.12.2024
ЛНЗ
1' - 73'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
1 : 2
30.11.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ворскла
2 : 0
23.11.2024
ЛНЗ
1' - 90'
74'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
0 : 1
09.11.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
04.11.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Главные новости
Семшов назвал 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+