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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - ЛНЗ
Рух - ЛНЗ: обзор матча 22 февраля 2025
Рух
22.02.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
ЛНЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - ЛНЗ
Желтая карточка
О. Притула
81'
Замена
О. Притула
️️️️
Д. Слюсар
76'
Замена
В. Погорилый
️️️️
Ю. Климчук
67'
62'
Желтая карточка
А. Драмбаев
Замена
Б. Слюбик
️️️️
Y. Tlumak
46'
Замена
А. Рябов
️️️️
Д. Пидгурский
46'
45'
Желтая карточка
М. Яшари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
5
Matej Angelov
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
19
Евгений Пастух
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
3-4-2-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
17
Слюсар
73
Лях
35
Фернандо
6
Пидгурский
93
Роман
20
19
Карабин
70
Климчук
3-2-3-3
77
Кушниренко
34
Муравский
4
22
Путря
14
Драмбаев
5
22
Яшари
7
99
22
Момо
22
20
92
Слюбик
92
Слюбик
20
6
Пидгурский
16
Рябов
16
Рябов
6
Пидгурский
17
Слюсар
10
Притула
10
Притула
17
Слюсар
70
Климчук
88
Погорилый
88
Погорилый
70
Климчук
Остались в запасе
Рух
ЛНЗ
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
82
Nazarii Turko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
82
Nazarii Turko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Рух - ЛНЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Mihailo Raida, Ukraine
Стадион:
Скиф
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