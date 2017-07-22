|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|7
|0
|0
|1
|0
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2018
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|84'
|22.11.2017
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|4:2
|Тюмень (Тюмень)
|12.11.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|14.08.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|05.08.2017
|1' -77'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|30.07.2017
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|78'
|26.07.2017
|66' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|22.07.2017
|46' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|15.07.2017
|84' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:0
|Томь (Томск)
|08.07.2017
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Луч (Владивосток)