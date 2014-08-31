Захар Диланян - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Захар
|Отчество
|Акопович
|Фамилия
|Диланян
|Команда
|Улисc
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Имя
|Захар
|Отчество
|Акопович
|Фамилия
|Диланян
|Команда
|Улисc
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|13
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2014
|1' -73'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|73'
|21.11.2014
|1' -75'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:4
|Академия Кубань (Краснодар)
|07.11.2014
|88' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.10.2014
|1' -77'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.10.2014
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|52'
|17.10.2014
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|39'
|26.09.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.09.2014
|1' -58'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.09.2014
|1' -69'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|31'
|31.08.2014
|1' -49'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22.08.2014
|63' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.08.2014
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|12.08.2014
|1' -63'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)