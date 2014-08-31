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    Захар Диланян - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Захар
    Отчество Акопович
    Фамилия Диланян
    Команда Улисc
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 мая 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 13 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2014 1' -73' Мордовия (мол) (Саранск) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    73'
    21.11.2014 1' -75' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:4 Академия Кубань (Краснодар)
    07.11.2014 88' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    31.10.2014 1' -77' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    25.10.2014 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    52'
    17.10.2014 1' -46' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    39'
    26.09.2014 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    20.09.2014 1' -58' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    12.09.2014 1' -69' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    31'
    31.08.2014 1' -49' Локомотив (мол) (Москва) 2:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.08.2014 63' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    15.08.2014 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:2 Уфа (мол) (Уфа)
    12.08.2014 1' -63' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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