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    Дмитрий Новак - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Новак
    Команда Сибирь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 176
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь-2 15 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2015 1' -90' Томь-2 (Томск) 1:4 Сибирь-2 (Новосибирск)
    19.10.2015 1' -90' Иртыш (Омск) 3:0 Сибирь-2 (Новосибирск)
    12.10.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 3:0 Новокузнецк (Новокузнецк)
    09.10.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 0:3 Динамо (Барнаул)
    72'
    29.09.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:0 Сибирь-2 (Новосибирск)
    61'
    22.09.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 1:0 Якутия (Якутск)
    09.09.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 1:4 Чита (Чита)
    30.08.2015 1' -26' Чита (Чита) 3:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    23.08.2015 1' -90' Якутия (Якутск) 2:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    48'
    14.08.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 1:3 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    11.08.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 0:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    57'
    02.08.2015 73' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    90'
    30.07.2015 1' -84' Динамо (Барнаул) 0:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    22.07.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 2:2 Томь-2 (Томск)
    7'
    19.07.2015 1' -39' Сибирь-2 (Новосибирск) 2:2 Иртыш (Омск)
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