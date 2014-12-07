|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|16
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|74' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.05.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|01.05.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|17.04.2015
|1' -46'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2015
|1' -67'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|08.04.2015
|1' -56'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|4:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|03.04.2015
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|14.03.2015
|1' -78'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|07.03.2015
|62' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|03.12.2014
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.11.2014
|89' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|22.11.2014
|82' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|84'
|08.11.2014
|64' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|01.11.2014
|84' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|23.10.2014
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|18.10.2014
|90' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.09.2014
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.09.2014
|83' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|29.08.2014
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|23.08.2014
|46' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.08.2014
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.08.2014
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|31.07.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)