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    Павел Глоба - статистика

    Полузащитник
    Имя Павел
    Отчество Вадимович
    Фамилия Глоба
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 мая 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак М (мол) 16 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2015 74' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    22.05.2015 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:2 Уфа (мол) (Уфа)
    01.05.2015 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    17.04.2015 1' -46' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    12.04.2015 1' -67' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    08.04.2015 1' -56' Арсенал Т (мол) (Тула) 4:2 Спартак М (мол) (Москва)
    03.04.2015 46' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Академия Кубань (Краснодар)
    14.03.2015 1' -78' Спартак М (мол) (Москва) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    07.03.2015 62' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    07.12.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 3:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    03.12.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.11.2014 89' -90' Локомотив (мол) (Москва) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    22.11.2014 82' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    84'
    08.11.2014 64' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    01.11.2014 84' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:3 Спартак М (мол) (Москва)
    23.10.2014 46' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    18.10.2014 90' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:3 Спартак М (мол) (Москва)
    19.09.2014 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    13.09.2014 83' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0
    29.08.2014 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Спартак М (мол) (Москва)
    23.08.2014 46' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    16.08.2014 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    09.08.2014 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:3 Спартак М (мол) (Москва)
    31.07.2014 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
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