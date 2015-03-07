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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Краснодар (мол)
Спартак М (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 07 марта 2015
Спартак М (мол)
07.03.2015, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
47'
Н. Гаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Краснодар (мол)
90'
+2
Замена
В. Брагин
️️️️
А. Батютин
90'
+1
Замена
А. Шишкин
️️️️
Н. Гаджиев
79'
Замена
А. Мальцев
️️️️
И. Черчесов
64'
Замена
А. Агеев
️️️️
О. Ланин
Замена
П. Глоба
️️️️
М. Лялюшкин
62'
Замена
А. Лихачев
️️️️
А. Тимофеев
62'
Замена
К. Щербаков
️️️️
А. Мамин
62'
58'
Желтая карточка
А. Батютин
47'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гаджиев
38'
Желтая карточка
Д. Воробьев
Желтая карточка
А. Тимофеев
25'
Желтая карточка
А. Мамин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
27
Даниил Горовых
ОП
59
Назар Гордеочук
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Антон Мальцев
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
76
Александр Агеев
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Митрюшкин
94
Степанов
40
Винниченко
46
Мамин
44
Лисинков
94
Тимофеев
5
Кутин
83
Пантелеев
17
Зуев
11
Бабаев
71
Лялюшкин
4-1-2-1-2
61
Горячкин
2
Черов
81
Нестеренко
5
Стежко
77
Старков
64
Ланин
90
Черчесов
10
Жигулев
72
Батютин
10
Воробьев
97
Гаджиев
71
Лялюшкин
76
Глоба
76
Глоба
71
Лялюшкин
94
Тимофеев
96
Лихачев
96
Лихачев
94
Тимофеев
46
Мамин
3
Щербаков
3
Щербаков
46
Мамин
72
Батютин
11
Брагин
11
Брагин
72
Батютин
90
Черчесов
93
Мальцев
93
Мальцев
90
Черчесов
97
Гаджиев
97
Шишкин
97
Шишкин
97
Гаджиев
64
Ланин
76
Агеев
76
Агеев
64
Ланин
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Краснодар (мол)
59
Назар Гордеочук
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
88
Данила Буранов
ЦП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
59
Назар Гордеочук
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
88
Данила Буранов
ЦП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Спартак М (мол) - Краснодар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тихонов
(Москва)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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