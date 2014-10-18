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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Спартак М (мол)
Урал (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 18 октября 2014
Урал (мол)
18.10.2014, суббота, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
1 : 3
Завершен
Спартак М (мол)
42'
А. Соболев
79'
Джано
81'
В. Бабаев
90+2'
В. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Спартак М (мол)
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
В. Бабаев
90'
Замена
П. Глоба
️️️️
Джано
83'
Красная карточка
Г. Мелкадзе
Красная карточка
С. Помогаев
83'
81'
ГОЛ! 1:2!
В. Бабаев
79'
ГОЛ! 1:1!
Джано
Замена
Н. Мамонов
️️️️
И. Сабирзянов
74'
71'
Замена
Д. Горовых
️️️️
А. Федчук
71'
Замена
В. Бабаев
️️️️
В. Пантелеев
69'
Замена
Е. Евтеев
️️️️
А. Лихачев
Замена
А. Кашкаров
️️️️
А. Белозеров
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
А. Новиков
46'
Замена
С. Помогаев
️️️️
С. Серченков
46'
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Давлетшин
46'
Замена
А. Вакурин
️️️️
А. Оганесян
46'
Замена
А. Омарбеков
️️️️
А. Соболев
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
31
Никита Тихонов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
38
Никита Мамонов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
78
Семен Помогаев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
96
Егор Евтеев
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
76
Павел Глоба
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
3-5-1-1
99
Арапов
32
Дорожинский
15
Новиков
63
Белозеров
28
Оганесян
42
Филиппов
95
Давлетшин
4
Сабирзянов
31
Тихонов
8
Серченков
0
Соболев
4-3-1-2
1
Митрюшкин
40
Винниченко
44
Лисинков
46
Мамин
96
Лихачев
20
Полубояринов
2
Шанбиев
83
Пантелеев
7
Джано
10
Федчук
77
Мелкадзе
4
Сабирзянов
38
Мамонов
38
Мамонов
4
Сабирзянов
63
Белозеров
94
Кашкаров
94
Кашкаров
63
Белозеров
8
Серченков
78
Помогаев
78
Помогаев
8
Серченков
0
Соболев
38
Омарбеков
38
Омарбеков
0
Соболев
28
Оганесян
23
Вакурин
23
Вакурин
28
Оганесян
15
Новиков
19
Ламбарский
19
Ламбарский
15
Новиков
95
Давлетшин
19
Гошоков
19
Гошоков
95
Давлетшин
7
Джано
76
Глоба
76
Глоба
7
Джано
96
Лихачев
96
Евтеев
96
Евтеев
96
Лихачев
10
Федчук
27
Горовых
27
Горовых
10
Федчук
83
Пантелеев
11
Бабаев
11
Бабаев
83
Пантелеев
Остались в запасе
Урал (мол)
Спартак М (мол)
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Урал (мол) - Спартак М (мол)
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Сутормин
(Нижний Тагил)
Стадион:
Манеж «Урал»
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