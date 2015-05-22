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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Уфа (мол)
Спартак М (мол) - Уфа (мол): обзор матча 22 мая 2015
Спартак М (мол)
22.05.2015, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
0 : 2
Завершен
Уфа (мол)
34'
С. Тамразов
88'
И. Якупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Уфа (мол)
89'
Замена
К. Панчихин
️️️️
И. Якупов
88'
ГОЛ! 0:2!
И. Якупов
Замена
М. Лялюшкин
️️️️
В. Мастерной
79'
Красная карточка
А. Гулиев
77'
70'
Замена
Д. Гайсин
️️️️
С. Тамразов
Замена
М. Ермаков
️️️️
Д. Полубояринов
68'
67'
Замена
А. Сальманов
️️️️
И. Блинников
53'
Желтая карточка
А. Килин
53'
Замена
И. Блинников
️️️️
А. Килин
Замена
А. Сокол
️️️️
К. Щербаков
46'
Желтая карточка
К. Щербаков
42'
42'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
С. Кречетов
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Тамразов
Желтая карточка
Д. Полубояринов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
42
Егор Сидорук
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
59
Назар Гордеочук
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
63
Радмир Зарипов
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
4-5-1
57
Аверкиев
3
Щербаков
96
Лихачев
40
Винниченко
71
Мастерной
20
Полубояринов
2
Шанбиев
99
Гулиев
83
Пантелеев
7
Козлов
70
Синодзука
3-2-3-1-1
23
Леонов
79
Купряков
57
Хазиев
48
Морозов
5
Павлов
85
Салихов
95
Кречетов
50
Тамразов
96
Бенифанд
18
Килин
98
Якупов
71
Мастерной
71
Лялюшкин
71
Лялюшкин
71
Мастерной
20
Полубояринов
59
Ермаков
59
Ермаков
20
Полубояринов
3
Щербаков
88
Сокол
88
Сокол
3
Щербаков
50
Тамразов
99
Гайсин
99
Гайсин
50
Тамразов
95
Кречетов
63
Зарипов
63
Зарипов
95
Кречетов
98
Якупов
78
Пономарев
78
Пономарев
98
Якупов
Блинников
75
Сальманов
75
Сальманов
Блинников
98
Якупов
89
Панчихин
89
Панчихин
98
Якупов
18
Килин
66
Блинников
66
Блинников
18
Килин
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Уфа (мол)
42
Егор Сидорук
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
АП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
59
Назар Гордеочук
ЦП
1
Илья Сухорученко
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
42
Егор Сидорук
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
АП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
59
Назар Гордеочук
ЦП
1
Илья Сухорученко
ВР
Остались в запасе
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Спартак М (мол) - Уфа (мол)
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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