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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Спартак К
Амир Мохаммад
Новости
€ 500 тыс
Амир Мохаммад - новости
Спартак К
23 февраля 1996 (30)
#51 | Полузащитник
182 см | 73 кг
Россия
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«Балтика» расторгла контракты с двумя игроками
2025.12.27 13:05
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Талалаев не рассчитывает на трех игроков «Балтики»
2025.12.16 21:57
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«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Защитник «Балтики» рассказал, как жил на 25 тысяч рублей в месяц
2024.12.24 01:00
«Химкам» запретили регистрировать новичков – известна причина
2024.12.05 13:52
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В «Ахмате» высказались об интересе «Спартака» к Черчесову
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Тренер Португалии объяснил замену Роналду, покинувшего поле расстроенным
09:17
«Спартак» отказался отдать игрока в аренду «Севилье»
09:04
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Тренер сборной Хорватии раскритиковал судейство после вылета от Португалии
08:49
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ФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 13-й добавленной минуте
08:37
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