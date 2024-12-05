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    • «Химкам» запретили регистрировать новичков – известна причина

    «Химкам» запретили регистрировать новичков – известна причина

    РФС наложил запрет на «Химки». Команда не может регистрировать новичков.

    Причина – задолженность перед бывшим футболистом команды Амиром Мохаммадом.

    Чтобы снять запрет, необходимо погасить долг перед нынешним игроком «Балтики».

    «Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей», – написал РФС.

    • Амир был в «Химках» в сезоне-2023/24 году.
    • За команду он провел 16 матчей.
    • 28-летний игрок стоит 600 тысяч евро.

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    Источник: РФС

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    05.12.2024 13:52
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