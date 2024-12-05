«Химкам» запретили регистрировать новичков – известна причина

РФС наложил запрет на «Химки». Команда не может регистрировать новичков.

Причина – задолженность перед бывшим футболистом команды Амиром Мохаммадом.

Чтобы снять запрет, необходимо погасить долг перед нынешним игроком «Балтики».

«Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей», – написал РФС.