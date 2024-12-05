«Химкам» запретили регистрировать новичков – известна причина

РФС наложил запрет на «Химки». Команда не может регистрировать новичков.
Причина – задолженность перед бывшим футболистом команды Амиром Мохаммадом.
Чтобы снять запрет, необходимо погасить долг перед нынешним игроком «Балтики».
«Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей», – написал РФС.
- Амир был в «Химках» в сезоне-2023/24 году.
- За команду он провел 16 матчей.
- 28-летний игрок стоит 600 тысяч евро.