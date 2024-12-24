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    • Защитник «Балтики» рассказал, как жил на 25 тысяч рублей в месяц

    Защитник «Балтики» рассказал, как жил на 25 тысяч рублей в месяц

    Игрок «Балтики» Амир Мохаммад вспомнил о периоде карьеры в ПФЛ.

    • 28-летний защитник – воспитанник махачкалинского футбола.
    • В ПФЛ он играл за «Красный» (Смоленская область) с сентября 2020 года по январь 2021 года.

    – Какие там условия?

    – Самое ужасное поле в моей жизни, на котором тренировался. Как ковер дома. Но такие моменты закаляют тебя.

    – Сколько ты зарабатывал там?

    – 25 тысяч рублей.

    – Как можно жить на эти деньги?

    – Как-то жили. Вчетвером снимали квартиру, питались и тренировались. Не скажу, что было очень плохо. Коллектив был хорошим, каждый играл за каждого.

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    Источник: Metaratings

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