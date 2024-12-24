Защитник «Балтики» рассказал, как жил на 25 тысяч рублей в месяц

Игрок «Балтики» Амир Мохаммад вспомнил о периоде карьеры в ПФЛ.

28-летний защитник – воспитанник махачкалинского футбола.

В ПФЛ он играл за «Красный» (Смоленская область) с сентября 2020 года по январь 2021 года.

– Какие там условия?

– Самое ужасное поле в моей жизни, на котором тренировался. Как ковер дома. Но такие моменты закаляют тебя.

– Сколько ты зарабатывал там?

– 25 тысяч рублей.

– Как можно жить на эти деньги?

– Как-то жили. Вчетвером снимали квартиру, питались и тренировались. Не скажу, что было очень плохо. Коллектив был хорошим, каждый играл за каждого.