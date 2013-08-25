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    Андрей Фандеев - статистика

    #64 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Фандеев
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июля 1994 (28 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 14 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2014 70' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    25.10.2013 77' -87' Спартак М (мол) (Москва) 1:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.10.2013 22' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    05.10.2013 57' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.09.2013 66' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    25.09.2013 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.09.2013 33' -87' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.09.2013 69' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    31.08.2013 1' -46' Динамо (мол) (Москва) 4:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    5'
    25.08.2013 1' -64' Локомотив (мол) (Москва) 3:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    01.08.2013 1' -72' Анжи (мол) (Махачкала) 3:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    6'
    26.07.2013 38' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    87'
    20.07.2013 85' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    14.07.2013 79' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
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