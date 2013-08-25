|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|14
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2014
|70' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.10.2013
|77' -87'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.10.2013
|22' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.10.2013
|57' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.09.2013
|66' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.09.2013
|33' -87'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.09.2013
|69' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|31.08.2013
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|5'
|25.08.2013
|1' -64'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.08.2013
|1' -72'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|6'
|26.07.2013
|38' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|87'
|20.07.2013
|85' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|14.07.2013
|79' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)