Уффе Бех - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Уффе
|Фамилия
|Бех
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1993 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Уффе
|Фамилия
|Бех
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2016
|1' -54'
|Герта (Берлин)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|26'
|02.04.2016
|71' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:3
|Гамбург (Гамбург)
|21.02.2016
|1' -82'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|13.02.2016
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|06.02.2016
|1' -68'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|30.01.2016
|65' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|28.11.2015
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|4:0
|Ингольштадт (Ингольштадт)
|85' 24'
|21.11.2015
|1' -76'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|06.11.2015
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:3
|Герта (Берлин)
|01.11.2015
|46' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|29.08.2015
|1' -46'
|Майнц (Майнц)
|3:0
|Ганновер-96 (Ганновер)