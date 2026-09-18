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Франция. Лига 2
Команды
Дижон
Жулио Таварес
Статистика
€ 75 тыс
Жулио Таварес - статистика
Дижон
19 ноября 1988 (37)
#11 | Нападающий
187 см
Кабо-Верде | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Анси
1 : 2
18.09.2026
Дижон
71' - 90'
77, 82'
Франция. Лига 2, 4 тур
Дижон
2 : 3
31.08.2026
Сент-Этьен
1' - 65'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Кубок африканских наций 2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Кубок Африканских Наций 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
5
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Анси
1 : 2
18.09.2026
Дижон
71' - 90'
77, 82'
Франция. Лига 2, 4 тур
Дижон
2 : 3
31.08.2026
Сент-Этьен
1' - 65'
Франция. Лига 2, 3 тур
Клермон
1 : 1
21.08.2026
Дижон
66' - 90'
90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Дижон
0 : 1
14.08.2026
По
73' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Монпелье
1 : 1
08.08.2026
Дижон
82' - 90'
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