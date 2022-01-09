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    Жулио Таварес - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Жулио
    Фамилия Таварес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 ноября 1988 (34 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кабо-Верде 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2022 75' -90' Сенегал 2:0 Кабо-Верде
    13.01.2022 1' -90' Кабо-Верде 0:1 Буркина-Фасо
    09.01.2022 1' -86' Эфиопия 0:1 Кабо-Верде
    45'
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