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    Энис Надаревич - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Энис
    Фамилия Надаревич
    Команда Трапани
    Состав Основной
    Родной город Бихач
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июля 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 41' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Дженоа (Генуя)
    12.05.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Интер (Милан)
    08.05.2013 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Дженоа (Генуя)
    05.05.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 4:1 Пескара (Пескара)
    28.04.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Дженоа (Генуя)
    20.04.2013 63' -90' Дженоа (Генуя) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    14.04.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Сампдория (Генуя)
    07.04.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Дженоа (Генуя)
    03.02.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:2 Лацио (Рим)
    26.01.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Дженоа (Генуя)
    20.01.2013 70' -90' Дженоа (Генуя) 0:2 Катания (Катания)
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