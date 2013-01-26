Энис Надаревич - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Энис
|Фамилия
|Надаревич
|Команда
|Трапани
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бихач
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Энис
|Фамилия
|Надаревич
|Команда
|Трапани
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бихач
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|41' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|08.05.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|4:1
|Пескара (Пескара)
|28.04.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|20.04.2013
|63' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|03.02.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:2
|Лацио (Рим)
|26.01.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|20.01.2013
|70' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:2
|Катания (Катания)