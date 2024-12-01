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Дания. Суперлига
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Нордшелланд
Якоб Буск Йенсен
Статистика
€ 50 тыс
Якоб Буск Йенсен - статистика
Нордшелланд
12 сентября 1993 (33)
#16 | Вратарь
189 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сендерийск
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 17 тур
Люнгбю
0 : 2
01.12.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
2 : 2
24.11.2024
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
1 : 1
08.11.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
1 : 4
02.11.2024
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
4 : 2
27.10.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 2
20.10.2024
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
1 : 4
06.10.2024
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
3 : 0
29.09.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
1' - 90'
75'
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
24.08.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Сендерийск
0 : 2
11.08.2024
Копенгаген
39' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
4 : 0
02.08.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Сендерийск
1 : 1
26.07.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Силькеборг
1 : 0
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Сендерийск
Был в запасе
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