Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013