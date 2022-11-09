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    Митчелл Дийкс - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Митчелл
    Фамилия Дийкс
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    26.02.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 1:2 Аякс (Амстердам)
    04.02.2023 84' -90' Эммен (Эммен) 2:2 Витесс (Арнем)
    28.01.2023 75' -90' Херенвен (Херенвен) 1:3 Витесс (Арнем)
    25.01.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 2:2 Твенте (Энсхеде)
    21.01.2023 1' -76' ПСВ (Эйндховен) 1:0 Витесс (Арнем)
    23'
    15.01.2023 1' -86' Витесс (Арнем) 0:0 НЕК (Неймеген)
    07.01.2023 1' -71' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Витесс (Арнем)
    13.11.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    09.11.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
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