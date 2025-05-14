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Митчелл Дийкс - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1993 (33)
#35 | Защитник
193 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
25
0
3
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
1' - 59'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
1 : 0
10.05.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 1
03.05.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 0
27.04.2025
Виллем II
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Фортуна
0 : 2
12.04.2025
Фейеноорд
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Твенте
1 : 1
05.04.2025
Фортуна
1' - 75'
71'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фортуна
0 : 3
29.03.2025
Спарта
56' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
1 : 0
16.03.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
23.02.2025
Фортуна
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
0 : 2
09.02.2025
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
1 : 4
26.01.2025
Зволле
46' - 74'
68'
74'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НЕК
4 : 1
19.01.2025
Фортуна
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
0 : 3
10.01.2025
Гоу Эхед Иглс
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
2 : 5
22.12.2024
Фортуна
1' - 59'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
1' - 85'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
2 : 2
07.12.2024
Фортуна
1' - 88'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
30.11.2024
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фортуна
1 : 2
23.11.2024
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
3 : 1
09.11.2024
Фортуна
1' - 63'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фортуна
3 : 0
02.11.2024
Херенвен
1' - 90'
10'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
26.10.2024
Гронинген
1' - 68'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
06.10.2024
АЗ Алкмаар
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Спарта
1 : 1
28.09.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НАК Бреда
1 : 0
14.09.2024
Фортуна
1' - 83'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
0 : 3
31.08.2024
НЕК
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
3 : 0
16.08.2024
Алмере Сити
1' - 90'
68'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
11.08.2024
Фортуна
1' - 90'
73'
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