Митчелл Дийкс - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Митчелл
|Фамилия
|Дийкс
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Митчелл
|Фамилия
|Дийкс
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|04.02.2023
|84' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|28.01.2023
|75' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|1:3
|Витесс (Арнем)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|21.01.2023
|1' -76'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|23'
|15.01.2023
|1' -86'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|07.01.2023
|1' -71'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Витесс (Арнем)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)